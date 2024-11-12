В Красноярском крае из-за снегопада закрыли участок федеральной трассы

кафе «Холл» на 845 км Р-255; кафе «У заставы» на 845 км Р-255; кафе «Свой Край» на 846 км; кафе «Кухня Востока» на 847 км Р-255; кемпинг «Медвежий угол» на 878 км Р-255; кафе «Малая Жмеринка» на 879 км Р-255; кафе «В дали у тещи» на 892 км Р-255.