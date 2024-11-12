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В Красноярском крае из-за снегопада закрыли участок федеральной трассы

В Березовском районе Красноярского края на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» утром 12 ноября закрыли участок с 852 по 862 км для всех видов транспорта.

Источник: УГИБДД по Красноярскому краю

Движение в районе Вознесенки ограничили из-за сильного снега, сообщили в МЧС и ГАИ.

Объехать закрытый участок дороги можно через Зыково.

Оказавшиеся поблизости водители и пассажиры могут переждать непогоду и ограничение движения в ближайших пунктах обогрева:

кафе «Холл» на 845 км Р-255; кафе «У заставы» на 845 км Р-255; кафе «Свой Край» на 846 км; кафе «Кухня Востока» на 847 км Р-255; кемпинг «Медвежий угол» на 878 км Р-255; кафе «Малая Жмеринка» на 879 км Р-255; кафе «В дали у тещи» на 892 км Р-255.

Дальнобойщиков предупредили о перекрытии движения по аварийной радиосвязи.

Добавим, в Красноярске сегодня утром движение на заснеженных дорогах также осложнено — пробки наблюдаются почти во всех районах.