В Красноярском крае из-за снегопада закрыли участок федеральной трассы

Движение в районе Вознесенки ограничили из-за сильного снега, сообщили в МЧС и ГАИ.
Объехать закрытый участок дороги можно через Зыково.
Оказавшиеся поблизости водители и пассажиры могут переждать непогоду и ограничение движения в ближайших пунктах обогрева:
кафе «Холл» на 845 км Р-255; кафе «У заставы» на 845 км Р-255; кафе «Свой Край» на 846 км; кафе «Кухня Востока» на 847 км Р-255; кемпинг «Медвежий угол» на 878 км Р-255; кафе «Малая Жмеринка» на 879 км Р-255; кафе «В дали у тещи» на 892 км Р-255.
Дальнобойщиков предупредили о перекрытии движения по аварийной радиосвязи.
Добавим, в Красноярске сегодня утром движение на заснеженных дорогах также осложнено — пробки наблюдаются почти во всех районах.