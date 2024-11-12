Андрей Травников приветствовал в Новосибирске режиссёра Никиту Михалкова

Губернатор Новосибирской области встретился с режиссёром Никитой Михалковым, который приехал в столицу Сибири с гастролями. Они обсудили задачи культурного взаимодействия. Подробности рассказали в пресс-службе правительства региона.
Встреча состоялась в Государственном концертном зале имени А. Каца, где режиссёр выступил с театральным вечером. Травников рассказал о главных культурных событиях области, Михалков поделился творческими планами.
В область режиссёр приехал с большими гастролями собственной мастерской. 12 и 13 ноября на сцене театра «Глобус» он покажет спектакль «12». Отмечается, что инициатором мероприятия выступил губернатор НСО.
«Уверен, спектакль вызовет большой зрительский интерес со стороны армии почитателей таланта великого режиссера», — написал Андрей Травников в своём telegram-канале.