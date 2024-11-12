Председатель комиссии Госдумы Российской Федерации по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы Виктор Пинский получил Благодарность президента РФ за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Приморского края.