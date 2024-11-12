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Виктор Пинский получил Благодарность президента РФ

Председатель комиссии Госдумы Российской Федерации по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы Виктор Пинский получил Благодарность президента РФ за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Приморского края.

Источник: Пресс-служба ФППК

«В такие моменты чувствуешь, что твоя работа востребована и нужна стране», — рассказал Виктор Пинский.

Благодарность вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Путин Владимир