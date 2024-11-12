Из Владивостока в Сиань запустят прямые рейсы

В Сиане путешественники смогут выбрать отдых себе по душе: увидеть Терракотовую армию, посетить мавзолей Цинь Шихуанди, музей изобразительных искусств, посмотреть Большую и Малую пагоды диких гусей, музыкальное шоу фонтанов, побродить по историческим кварталам города, забраться на гору Хуашань.