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Из Владивостока в Сиань запустят прямые рейсы

Прямые рейсы откроют из Владивостока в один из самых знаменитых культурных центров Китая — Сиань.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Первый авиаперелет запланирован на 3 декабря, сообщили в правительстве Приморского края.

В Сиане путешественники смогут выбрать отдых себе по душе: увидеть Терракотовую армию, посетить мавзолей Цинь Шихуанди, музей изобразительных искусств, посмотреть Большую и Малую пагоды диких гусей, музыкальное шоу фонтанов, побродить по историческим кварталам города, забраться на гору Хуашань.

По данным правительства региона, направления в Китай — самые популярные у российских туристов. А наиболее востребованным городом соседней страны стал Пекин.

туризм и отдых