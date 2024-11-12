Новые пространства центра «Притяжение» открылись после капремонта в Усть-Илимске

В Усть-Илимске открылись новые пространства спортивно-молодежного центра «Притяжение». На ремонт помещения площадью более 700 квадратных метров направили более 10 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.
В молодежном центре появилось множество новых пространств. Открылась комната психологической разгрузки, студия мультипликации и подкастов, спортзал, коворкинг. Во время открытия желающие попробовали себя в стрельбе из боевого оружия, сборке автоматов, смельчаки постояли на гвоздях. Прошли мастер-классы по оказанию первой помощи, созданию мультфильмов, рисованию на песочных столах.
Открылась студия мультипликации и подкастов. Пресс-служба правительства Иркутской области.
— Для любого муниципалитета появление таких пространств — большое событие. Они открывают для местной молодежи новые возможности. Уверен, что ребята будут активно использовать новое оборудование для реализации своих проектов, — рассказал замминистра по молодежной политике региона Илья Иванов.
Напомним, в прошлом году после капремонта открыли девять пространств площадью 359 квадратных метров. Это REC-студия, творческая студия контента, брейн-ринг, конференц-зал, зал переговоров, два помещения игровых комнат, квест-комната.
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