Новые пространства центра «Притяжение» открылись после капремонта в Усть-Илимске

В молодежном центре появилось множество новых пространств. Открылась комната психологической разгрузки, студия мультипликации и подкастов, спортзал, коворкинг. Во время открытия желающие попробовали себя в стрельбе из боевого оружия, сборке автоматов, смельчаки постояли на гвоздях. Прошли мастер-классы по оказанию первой помощи, созданию мультфильмов, рисованию на песочных столах.