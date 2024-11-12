Снег и метели ожидаются во вторник на Южном Урале

Температура воздуха днем составит от −1 до −6 градусов. Ветер западной четверти 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня облачно с прояснением, слабый снег, утром на дорогах гололедица. Температура воздуха днем составит от −2 до −4 градусов. Ветер западной четверти 6−11 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 12 ноября, у Александра, Анастасии, Артемия, Германа, Елены, Зиновия, Иосифа, Леонида, Макара, Максима, Марка, Матвея, Семена, Степана, Юлиана.
Между прочим, 12 ноября 2024 года отмечают Синичкин день. Согласно народным приметам, сегодня запрещено выбрасывать еду. Дело в том, что это может притянуть нищету и голод.