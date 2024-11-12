Хабаровчанам предложили бороться с гололедицей своими силами

В администрации Хабаровска решили облегчить жизнь автомобилистам и установили на подъёмах и спусках городских дорог ёмкости с песчано-соляной смесью. Составом смогут воспользоваться водители, чьи транспортные средства забуксовали на гололедице. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», такая мера, по мнению специалистов, должна облегчить ситуацию на автомагистралях до момента, пока на место не прибудет спецтехника.
— В прошлом году такие ёмкости просили установить автолюбители в комментариях официальных страниц мэрии в социальных сетях. Подсыпать смесь в случае необходимости водители смогут при помощи своих лопат, — прокомментировал данную меру начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Дмитрий Чеверда.
По информации пресс-службы мэрии краевой столицы, к настоящему времени бочки с антигололёдной смесью уже стоят в следующих местах:
- улица Калинина в районе пересечения с улицей Ленина;
- улица Фрунзе в районе дома № 60;
- улица Комсомольская в районе пересечения с улицей Муравьёва-Амурского;
- улица Пушкина в районе пересечения с улицей Ленина;
- улица Шеронова в районе пересечения с улицей Муравьёва-Амурского;
- улица Большая в районе пересечения с улицей Шелеста;
- улица Большая в районе пересечения с улицей Лазо;
- улица Ленинградская в районе пересечения с Амурским бульваром;
- улица Демьяна Бедного в районе пересечения с улицей Большой;
- улица Воронежская в районе автоколонны 1269.
Напомним, что ранее депутаты городской думы приняли решение об увеличении бюджета отрасли управления дорог и внешнего благоустройства. По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, на содержание и ремонт муниципальных автомагистралей в 2025 году будет выделено 500 миллионов рублей. Кроме того, активно взялась администрация за общественный транспорт — перевозчиков, которые не озаботились заменой летней резины на зимнюю, ждут жёсткие санкции.