Хабаровчанам предложили бороться с гололедицей своими силами

Напомним, что ранее депутаты городской думы приняли решение об увеличении бюджета отрасли управления дорог и внешнего благоустройства. По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, на содержание и ремонт муниципальных автомагистралей в 2025 году будет выделено 500 миллионов рублей. Кроме того, активно взялась администрация за общественный транспорт — перевозчиков, которые не озаботились заменой летней резины на зимнюю, ждут жёсткие санкции.