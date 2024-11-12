Первую церемонию бракосочетания провели в ЗАГСе Иркутска после капремонта

В Иркутске капитально отремонтировали отдел службы ЗАГС Иркутской области по Свердловском округу. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, в обновленном зале уже состоялась первая церемония бракосочетания.
Зал регистрации брака заиграл новыми красками. Пресс-служба правительства Иркутской области.
— Зал регистрации брака заиграл новыми красками: гармоничное сочетание цветов белого и нежно-оливкового придало торжественность и изысканность. В ходе ремонтных работ также увеличили высоту потолка, что визуально расширило пространство. Помимо этого стены зала украсила роспись в графическом стиле, на которой изображены архитектурные строения Иркутска, — рассказал руководитель службы ЗАГС Иркутской области Валерий Митусов.
Специалисты увеличили высоту потолка. Пресс-служба правительства Иркутской области.
В этом году специалисты приведут в порядок отделы, которые находятся в Октябрьском и Свердловском округах. На ремонт выделили около восьми миллионов рублей.
В 2024 отремонтируют отделы в Октябрьском и Ленинском округах. Пресс-служба правительства Иркутской области.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что строительство поликлиники № 15 завершат в Иркутске в 2025 году.