Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первую церемонию бракосочетания провели в ЗАГСе Иркутска после капремонта

В 2024 отремонтируют отделы в Октябрьском и Ленинском округах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске капитально отремонтировали отдел службы ЗАГС Иркутской области по Свердловском округу. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, в обновленном зале уже состоялась первая церемония бракосочетания.

Зал регистрации брака заиграл новыми красками. Пресс-служба правительства Иркутской области.

— Зал регистрации брака заиграл новыми красками: гармоничное сочетание цветов белого и нежно-оливкового придало торжественность и изысканность. В ходе ремонтных работ также увеличили высоту потолка, что визуально расширило пространство. Помимо этого стены зала украсила роспись в графическом стиле, на которой изображены архитектурные строения Иркутска, — рассказал руководитель службы ЗАГС Иркутской области Валерий Митусов.

Специалисты увеличили высоту потолка. Пресс-служба правительства Иркутской области.

В этом году специалисты приведут в порядок отделы, которые находятся в Октябрьском и Свердловском округах. На ремонт выделили около восьми миллионов рублей.

В 2024 отремонтируют отделы в Октябрьском и Ленинском округах. Пресс-служба правительства Иркутской области.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что строительство поликлиники № 15 завершат в Иркутске в 2025 году.