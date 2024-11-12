В Омской области достраивают газопровод для севера региона

Основная цель строительства газопровода — избавить север Омской области от привязки к местному Тевризскому газоконденсатному месторождению, разведанные газовые скважины которого уже истощились. Из-за этого проблемы с газоснабжением начались там нынешней осенью еще до наступления сильных холодов, жителей перевели на альтернативные источники отопления.