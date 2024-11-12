В Омской области достраивают газопровод для севера региона

На севере Омской области продолжается строительство магистрального газопровода-отвода.
Как рассказал региональный министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко, готовность объекта от газораспределительной станции «Андреевская» Саргатского района до ГРС «Ингалы» и ГРС’Большереченская«составляет 52%, до ГРС “Тарская” — 32%.
Основная цель строительства газопровода — избавить север Омской области от привязки к местному Тевризскому газоконденсатному месторождению, разведанные газовые скважины которого уже истощились. Из-за этого проблемы с газоснабжением начались там нынешней осенью еще до наступления сильных холодов, жителей перевели на альтернативные источники отопления.
Строящийся газопровод соединит Большереченский, Тарский, Знаменский и Тевризский районы с единой системой газоснабжения страны. Его протяженность составит 160 км, к газопроводу будут подключены более 5 тысяч домовладений. Строится объект по программе развития газоснабжения и газификации Омской области.