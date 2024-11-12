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Хабаровский «СКА-Нефтяник» проведет третий матч в чемпионате текущего сезона

Армейцы в Хабаровске сыграют с первоуральской командой «СКА-Уральский трубник».

Источник: ХК СКА-Нефтяник

Сегодня, 12 ноября, «СКА-Нефтяник» принимает на своем льду соперников из Первоуральска. Матч чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги пройдет в арене «Ерофей» в 19.00. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«СКА-Нефтяник» бодро начал нынешний чемпионат. Армейцы без труда разбили в пух и прах «Сибсельмаш» (8:3) и «Саяны» (12:3). В настоящее время хабаровская команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата с шестью очками.

«СКА-Уральский трубник» в этом сезоне представляется темной лошадкой. Команда в стартовом матче чемпионата неожиданно обыграла «Енисей» со счетом 6:2, а в следующей игре оказала достойное сопротивление действующему чемпиону страны «Кузбассу», уступив кемеровчанам со счетом 4:6. Сейчас в активе «Уральского трубника» три очка и шестое место в таблице Суперлиги.

Как сыграют первоуральцы с хабаровчанами покажет время, но на сегодняшний день армейцы Хабаровска не проигрывают «трубнику» уже на протяжении десяти лет. В последний раз «трубник» побеждал «СКА-Нефтяник» в 2013 году.

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