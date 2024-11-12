Хабаровский «СКА-Нефтяник» проведет третий матч в чемпионате текущего сезона

Как сыграют первоуральцы с хабаровчанами покажет время, но на сегодняшний день армейцы Хабаровска не проигрывают «трубнику» уже на протяжении десяти лет. В последний раз «трубник» побеждал «СКА-Нефтяник» в 2013 году.