Дети и жена Градского получили в наследство более 20 объектов недвижимости

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Более 20 объектов недвижимости в наследство получили четвертая жена и дети композитора Александра Градского после его смерти. Об этом сказано в судебных постановлениях, с которыми ознакомился ТАСС.
«Исковые требования Градской Марины Владимировны о включении имущества в наследственную массу, разделе наследственного имущества, признании права собственности, взыскании компенсации — удовлетворить частично. Включить в наследственную массу следующее имущество: жилой дом общей площадью 163 кв. м, жилой дом общей площадью 115,4 кв. м, нежилое помещение общей площадью 67,9 кв. м, 0,28 доли в праве долевой собственности на жилой дом», — говорится в документах. Как следует из материалов, также Марина Градская (Коташенко) и ее дети унаследовали по ⅓ доли в 4 нежилых помещениях площадью от 15 до 400 кв. м, доме площадью 1 172 кв. м. и 4 земельных участках площадью от 300 кв. м до 2,6 тыс. кв. м.
Старшим детям музыканта Даниилу и Марии достались в наследство по ½ доли в доме площадью 1,5 тыс. кв. метров, 6 земельных участков площадью от 12 кв. м до 1,2 тыс. кв. м, доме площадью 115 кв. м, нежилом помещении, а также по 0,28 доли в жилом доме, который фигурирует в собственности четвертой супруги Градского. Суммарно семья Александра Градского получила в наследство 22 объекта недвижимости: 6 домов, 6 нежилых помещений и 10 земельных участков.