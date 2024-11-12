Дети и жена Градского получили в наследство более 20 объектов недвижимости

«Исковые требования Градской Марины Владимировны о включении имущества в наследственную массу, разделе наследственного имущества, признании права собственности, взыскании компенсации — удовлетворить частично. Включить в наследственную массу следующее имущество: жилой дом общей площадью 163 кв. м, жилой дом общей площадью 115,4 кв. м, нежилое помещение общей площадью 67,9 кв. м, 0,28 доли в праве долевой собственности на жилой дом», — говорится в документах. Как следует из материалов, также Марина Градская (Коташенко) и ее дети унаследовали по ⅓ доли в 4 нежилых помещениях площадью от 15 до 400 кв. м, доме площадью 1 172 кв. м. и 4 земельных участках площадью от 300 кв. м до 2,6 тыс. кв. м.