Монашеский образ жизни не будут считать чайлдфри

Законопроект, напомним, был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко в сентябре 2024 года вместе с инициативой о запрете публичной пропаганды отказа от деторождения. В первом чтении документ был принят в октябре. Авторы инициативы предлагают наказывать за пропаганду отказа от деторождения граждан штрафом в размере до 100 тыс. руб., должностных лиц — до 200 тыс. руб., юридических лиц — до 1 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Максимальный штраф за пропаганду отказа от деторождения может составить до 5 млн руб. Он грозит юрлицам в случае пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних с использованием интернета или СМИ. Гражданам в этом случае грозит штраф до 400 тыс. руб., должностным лицам — до 800 тыс. руб.