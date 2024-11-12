Юморист Денис Дорохов попросил вернуть Омску статус города-сада

Приезжие звезды отечественного юмора Денис Дорохов и команда «Регионы» позавчера дали концерт в Омске. Комики оказались небезучастны к омским проблемам. Во время выступления по просьбе одного из зрителей Денис Дорохов записал на его телефон видеообращение со сцены, адресованное губернатору Омской области.