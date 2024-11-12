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Юморист Денис Дорохов попросил вернуть Омску статус города-сада

Обращение прозвучало со сцены во время концерта.

Источник: Комсомольская правда

Приезжие звезды отечественного юмора Денис Дорохов и команда «Регионы» позавчера дали концерт в Омске. Комики оказались небезучастны к омским проблемам. Во время выступления по просьбе одного из зрителей Денис Дорохов записал на его телефон видеообращение со сцены, адресованное губернатору Омской области.

«Виталий Павлович! Я, Денис Прохоров, и команда “Регионы”, в общем, мы просим Вас вернуть Омску статус города-сада», — передает слова юморист телеграм-канал «Омск путеводитель».

Идею юмориста зал поддержал дружным «Поджаааалуйста»!