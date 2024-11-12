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Жителей Иркутска 23 ноября приглашают на личный прием с генерал-майором полиции

Перед встречей необходима предварительная запись.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 23 ноября 2024 в десять часов утра состоится встреча с главным инспектором МВД России генерал-майором полиции Владимиром Яценко. Как сообщили КП-Иркутск в транспортной полиции, встреча пройдет в здании Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

— Личный прием запланирован в рамках плановой инспекторской проверки оперативно-служебной деятельности транспортной полиции Прибайкалья, — рассказывают в ведомстве.

При себе необходимо иметь паспорт, либо документ, удостоверяющий личность.