Жителей Иркутска 23 ноября приглашают на личный прием с генерал-майором полиции

В Иркутске 23 ноября 2024 в десять часов утра состоится встреча с главным инспектором МВД России генерал-майором полиции Владимиром Яценко. Как сообщили КП-Иркутск в транспортной полиции, встреча пройдет в здании Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
— Личный прием запланирован в рамках плановой инспекторской проверки оперативно-служебной деятельности транспортной полиции Прибайкалья, — рассказывают в ведомстве.
При себе необходимо иметь паспорт, либо документ, удостоверяющий личность.