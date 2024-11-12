Жителей Иркутска 23 ноября приглашают на личный прием с генерал-майором полиции

В Иркутске 23 ноября 2024 в десять часов утра состоится встреча с главным инспектором МВД России генерал-майором полиции Владимиром Яценко. Как сообщили КП-Иркутск в транспортной полиции, встреча пройдет в здании Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.