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Триколор закрепят на номерах от Хабаровска до Калининграда

Российский флаг на автомобильных номерах станет обязательным.

Источник: Соцсети

До конца 2024 года россиян ждет небольшое, но принципиальное нововведение: флаг с триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным элементом всех регистрационных номеров, сообщает телеграм-канал Госавтоинспекция Хабаровского края.

Об этом стало известно после предложения депутата Александра Хинштейна, поддержанного МВД и Научным центром безопасности дорожного движения, что привело к разработке поправки в стандарт «50577−2018».

Раньше владельцы новых автомобилей могли выбирать, ставить ли триколор на номер, — только при регистрации номеров в подразделениях ГИБДД изображение флага становилось обязательным. Если же автовладелец оформлял номер через частные компании, имеющие разрешение от Госавтоинспекции, можно было обойтись и без флага, и его заменял чистый уголок.

Однако новая поправка лишает автомобилистов права на альтернативу: триколор на государственном номере закрепляется как неотъемлемая деталь. Выбор, конечно, остается, но теперь лишь в процессе, где именно получать номер: в ведомстве или через лицензионную компанию. Флаг же в любом случае займет свое место.

Инициатива о новом едином облике автомобильных номеров впервые была предложена весной 2024 года Хинштейном. В МВД сочли предложение уместным и принялись за разработку стандарта.