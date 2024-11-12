Триколор закрепят на номерах от Хабаровска до Калининграда

Однако новая поправка лишает автомобилистов права на альтернативу: триколор на государственном номере закрепляется как неотъемлемая деталь. Выбор, конечно, остается, но теперь лишь в процессе, где именно получать номер: в ведомстве или через лицензионную компанию. Флаг же в любом случае займет свое место.