Мэр Бердска Роман Бурдин едва не стал жертвой мошенников

Мэр Бердска Роман Бурдин сообщил о росте случаев телефонного мошенничества в городе и лично столкнулся с обманной схемой: недавно ему в мессенджере «Ватсап» написал человек, представившийся заместителем генерального прокурора России. На сообщение Бурдин не ответил и напомнил жителям о важности осторожности.