Мэр Бердска Роман Бурдин едва не стал жертвой мошенников

Мэр Бердска Роман Бурдин сообщил о росте случаев телефонного мошенничества в городе и лично столкнулся с обманной схемой: недавно ему в мессенджере «Ватсап» написал человек, представившийся заместителем генерального прокурора России. На сообщение Бурдин не ответил и напомнил жителям о важности осторожности.
Ситуация достигла тревожного уровня, когда на прошлой неделе местная жительница потеряла 8 млн рублей из-за действий кибермошенников. Узнав о произошедшем, мэр поручил руководителям городских учреждений уделить особое внимание информированию граждан.
Бурдин призвал жителей помнить: официальные учреждения не звонят через мессенджеры, а в случае общения с незнакомыми людьми лучше сразу положить трубку.