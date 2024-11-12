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Мэр Бердска Роман Бурдин едва не стал жертвой мошенников

Рекордное количество случаев обмана вынудило власти усилить профилактику.

Источник: Om1 Новосибирск

Мэр Бердска Роман Бурдин сообщил о росте случаев телефонного мошенничества в городе и лично столкнулся с обманной схемой: недавно ему в мессенджере «Ватсап» написал человек, представившийся заместителем генерального прокурора России. На сообщение Бурдин не ответил и напомнил жителям о важности осторожности.

Ситуация достигла тревожного уровня, когда на прошлой неделе местная жительница потеряла 8 млн рублей из-за действий кибермошенников. Узнав о произошедшем, мэр поручил руководителям городских учреждений уделить особое внимание информированию граждан.

Бурдин призвал жителей помнить: официальные учреждения не звонят через мессенджеры, а в случае общения с незнакомыми людьми лучше сразу положить трубку.