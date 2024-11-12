В Омске могут вернуть на маршрут троллейбус № 8

Троллейбус № 8, который когда-то связывал транспортным сообщением Московку и Нефтяники, могут вернуть на маршрут. Стало известно, что троллейбусный маршрут № 8 могут вернуть омичам уже в этом году или в начале следующего года.
На маршрут поставят подвижной состав, который будет свободен после того, как начнется ремонт моста у Телецентра. Как пишет портал «Ом1», маршрут, который соединял Московку и Нефтяники, в Омске уже был ранее — это был троллейбус № 8.
Ранее мы писали, что омичи пожаловались на антисанитарию в салоне автобуса.