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Снайпер одним выстрелом из тяжёлой винтовки уничтожил группу боевиков ВСУ

Речь идёт о новой тяжёлой снайперской винтовке калибра 12,7 миллиметра.

Источник: Аргументы и факты

Снайпер спецназа группировки войск «Днепр» с позывным «Чёрный» одним выстрелом из тяжёлой винтовки калибра ликвидировал группу бойцов Вооружённых сил Украины, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что речь идёт о новой тяжёлой снайперской винтовке калибра 12,7 миллиметра. Дальность работы данной винтовки составляет до 2,5 километра.

«Обнаружили группу боевиков ВСУ возле машины. Произвели выстрел. С одного выстрела, то есть из тяжёлого оружия, там два-три человека упало, рухнуло», — рассказал боец.

Он подчеркнул, что новая винтовка является мощной, а работа с ней стала продуктивнее.

«Мои работы на полтора километра — уверенно и без всяких нареканий. По точности — вопросов ноль», — отметил снайпер.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ одним выстрелом уничтожили блиндаж и БМП Вооружённых сил Украины под Угледаром.