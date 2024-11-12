Вышел первый трейлер фильма «Миссия невыполнима 8»

Картина станет прямым продолжением седьмой части. Как отмечает НСН, у первой части дилогии был подзаголовок «Смертельная расплата», у второй — «Последняя расплата». Это может служить намеком на то, что история агента Итана Ханта и его команды завершится. В новом фильме им предстоит уничтожить искусственный интеллект «Сущность».