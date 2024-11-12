Вышел первый трейлер фильма «Миссия невыполнима 8»

Картина станет прямым продолжением седьмой части. Как отмечает НСН, у первой части дилогии был подзаголовок «Смертельная расплата», у второй — «Последняя расплата». Это может служить намеком на то, что история агента Итана Ханта и его команды завершится. В новом фильме им предстоит уничтожить искусственный интеллект «Сущность».
Главную роль, как во всех предыдущих частях, исполнит Том Круз. Также роли исполнили Винг Рэймс, Саймон Пегг, Ванесса Кирби.
Мировая премьера намечена на 23 мая 2025 года. Она была перенесена почти на год из-за забастовки актеров.
Съемки восьмого фильма стартовали в марте 2022 года. Тогда режиссер Кристофер МакКуорри вернулся к активному производству франшизы «Миссия: Невыполнима» после продолжительного перерыва, отмечает 360.ru.
Премьера предыдущей части «Миссия невыполнима 7» состоялась в Риме в июне 2023 года, уточняет RT.