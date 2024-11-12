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Омскому бизнесу хотят облегчить налоговую отчетность

Омские предприниматели смогут перейти на «Автоматизированную упрощенную систему налогообложения».

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2025 года на территории Омской области планируется ввести новый налоговый режим — «“Автоматизированную упрощенную систему налогообложения” (Авто УСН). Соответствующий проект регионального закона разработал министерством экономического развития Омской области, сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, об изменении налоговых ставок речь не идет — единые правила действуют на всей территории Российской Федерации. Особый налоговый режим, в первую очередь, призван облегчить предпринимателям налоговую отчетность.

«В целом Авто УСН — это специальный налоговый режим, который предоставляет налогоплательщикам отмену обязанности по представлению отчетности в налоговые органы и государственные внебюджетные фонды, и, как следствие, снижает непроизводственные издержки ведения бизнеса. Авто УСН позволяет малому бизнесу перевести все процессы в режим онлайн, большая часть бремени налогового администрирования ложится непосредственно на налоговые органы», — говорится в записке.

Авто УСН смогут применять организации и ИП, у которых одновременно соблюдаются следующие условия:

— численность работников не превышает 5 человек;

— годовой доход составляет не более 60 млн рублей;

— остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн рублей;

— расчетные счета открыты только в уполномоченных кредитных организациях;

— заработная плата работникам выплачивается только в безналичной форме;

— не применяют иные специальные налоговые режимы.

Переход на Авто УСН осуществляется добровольно по заявительной системе.

С 1 июля 2022 года специальный налоговый режим в качестве эксперимента уже действует в Москве, Московской и Калужской областях и Карелии.