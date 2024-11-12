Омскому бизнесу хотят облегчить налоговую отчетность

«В целом Авто УСН — это специальный налоговый режим, который предоставляет налогоплательщикам отмену обязанности по представлению отчетности в налоговые органы и государственные внебюджетные фонды, и, как следствие, снижает непроизводственные издержки ведения бизнеса. Авто УСН позволяет малому бизнесу перевести все процессы в режим онлайн, большая часть бремени налогового администрирования ложится непосредственно на налоговые органы», — говорится в записке.