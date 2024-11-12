Омскому бизнесу хотят облегчить налоговую отчетность

С 1 января 2025 года на территории Омской области планируется ввести новый налоговый режим — «“Автоматизированную упрощенную систему налогообложения” (Авто УСН). Соответствующий проект регионального закона разработал министерством экономического развития Омской области, сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.
Как говорится в пояснительной записке к проекту, об изменении налоговых ставок речь не идет — единые правила действуют на всей территории Российской Федерации. Особый налоговый режим, в первую очередь, призван облегчить предпринимателям налоговую отчетность.
«В целом Авто УСН — это специальный налоговый режим, который предоставляет налогоплательщикам отмену обязанности по представлению отчетности в налоговые органы и государственные внебюджетные фонды, и, как следствие, снижает непроизводственные издержки ведения бизнеса. Авто УСН позволяет малому бизнесу перевести все процессы в режим онлайн, большая часть бремени налогового администрирования ложится непосредственно на налоговые органы», — говорится в записке.
Авто УСН смогут применять организации и ИП, у которых одновременно соблюдаются следующие условия:
— численность работников не превышает 5 человек;
— годовой доход составляет не более 60 млн рублей;
— остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн рублей;
— расчетные счета открыты только в уполномоченных кредитных организациях;
— заработная плата работникам выплачивается только в безналичной форме;
— не применяют иные специальные налоговые режимы.
Переход на Авто УСН осуществляется добровольно по заявительной системе.
С 1 июля 2022 года специальный налоговый режим в качестве эксперимента уже действует в Москве, Московской и Калужской областях и Карелии.