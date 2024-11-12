«Судьбу решили 15 секунд»: 95-килограммовая люстра рухнула на воздушную гимнастку на глазах зрителей

Жибек Казакова с самого детства выступала с цирковыми номерами. Была известна как Девочка без костей или Девочка-змея. Школьница могла согнуться втрое и буквально закрутиться в клубок. Но перспективной гимнастке хотелось большего. На глазах у тысяч зрителей девушка дышала огнем, стреляла ногами из лука, ходила по битому стеклу и лезвиям ножей. А затем решила взять новую высоту и взмыть под купол — на 8 метров над землей. С сольным номером артистка гастролировала по странам и купалась в аплодисментах, пока все не изменил несчастный случай.
29 декабря 2022 года Жибек Казакова выступала на новогоднем корпоративе. Все проходило в популярном в городе ресторане. Изюминкой был необычный реквизит — подвешенная под потолком двухметровая люстра весом около 95-ти килограммов, на которой гимнастка показывала различные трюки. Судьбу яркой красавицы решили 15 секунд. За мгновения до окончания шоу металлическая конструкция рухнула вниз вместе с Жибек. Как итог: годы боли на пути к выздоровлению.
Подробностями своей жизни до и после травмы звезда цирка поделилась с корреспондентом КП-Иркутск.
РОДИТЕЛИ ПРОСИЛИ БРОСИТЬ.
— Цирковой гимнастикой я занимаюсь с 9 лет. Пойти в студию за компанию уговорила подруга, — вспоминает Жибек. — Все начиналось с трех занятий в неделю, пока тренера не заметили во мне потенциал. Я была очень гибкой и выносливой для новичка. В 11 лет состоялось мое первое выступление перед публикой. Оно заключалось в хождении на ходулях. Получив первые деньги, поняла, что это больше, чем хобби. Так, к 13 годам количество тренировок увеличилось до пяти в неделю, а в программе шоу появился мой сольный номер под названием «Каучук». Но несмотря на видимую гибкость, давались шпагаты и мостики непросто. Порой болело все тело, от головы до ног. Даже неделя передышки давала ощутимый откат, из-за чего приходилось заново добиваться прежней растяжки.
За свою цирковую карьеру Жибек демонстрировала супергибкость, ходила по битому стеклу, участвовала в фаер-шоу и воздушных номерах. Фото: личный архив.
К слову, помимо Жибек в семье Казаковых никому ранее не приходилось блистать в лучах прожекторов. Отец девушки — бывший полицейский, а мама трудится врачом. Именно по ее стопам должна была пойти дочь, но школьница сделала выбор в пользу любимого дела. Чтобы совмещать работу в цирке и учебу, она отказалась от карьеры в медицине и поступила в университет по специальности «Менеджмент».
— В планах было получить профессию, но вместе с этим создать зрелищный номер, чтобы стать тренером для будущих артистов, — делится девушка. — Элементы воздушной гимнастики как раз-таки считаются в цирке одними из самых сложных и рискованных, оттого очень любимы публикой. Сначала я выступала в паре, затем — в одиночку. На заказ для меня изготовили металлическую конструкцию, похожую на люстру. На ней я поднималась в воздух, цепляясь ногами или за шею. Когда родители увидели это, то были не в восторге, а наоборот в ужасе. Они понимали, что это опасно и просили бросить воздушные номера.
Жибек Казакова гастролировала по странам с воздушным номером на 95-килограммовой люстре. Фото: личный архив. «БЫЛА УВЕРЕНА, ЧТО ОСТАНУСЬ БЕЗ НОГ».
В преддверии 2023 года Жибек подрабатывала, выступая на новогодних корпоративах. Она заранее перевезла из цирка главный реквизит, чтобы его могли прицепить к тросу, установленному в потолке зала. По ее словам, пять шоу прошли успешно, после чего наступили выходные. Вернувшись спустя пару дней, девушка не стала проверять крепления, ведь персонал заверил — к конструкции никто не прикасался.
— Во время последнего элемента, крутки на шейной петле, люстра рухнула вместе со мной с высоты около двух метров. Не понимая, что произошло, я подумала: «Какой позор! Надо повторить трюк и закончить выступление». Попыталась встать, но… не смогла. Ко мне подбежали люди, кто-то вызвал скорую. По дороге в больницу машине пришлось ехать очень медленно, так как каждая кочка отдавала страшной болью. Тогда я почему-то была уверена, что останусь без ног.
Рентген показал перелом семи ребер. Пациентке назначили лечение, но спустя 9 дней боль в ногах у Жибек так и не прошла. Дополнительные исследования показали, что изначально врачи не заметили у девушки компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника. Пострадали четыре позвонка, один из них едва ли не разбился вдребезги.
— Если бы это выяснилось днем позже, то делать операцию было бы поздно. Ошибку мне объяснили «плохим» рентгеновским аппаратом. В итоге хирурги установили специальную титановую конструкцию, которая крепится к позвонкам с помощью винтов. Затем меня ждали два месяца постельного режима. Тем временем, выяснилось, что все произошло из-за старого металлического троса, который не выдержал нагрузки. Руководство ресторана выплатило мне компенсацию морального вреда и помогло со средствами на лечение.
После травмы Жибек ждали месяцы постельного режима. Фото: личный архив.
Жибек верила, что благодаря боевому настрою быстро вернется к прежней жизни и даже сможет работать в цирке. Но ситуация оказалась намного серьезнее. Первые шаги после травмы, и гимнастка вновь оказалась в больнице. Часть винтов в позвоночнике сломались и пришли в негодность. Во время второй операции половину из них удалили. Позже убрали и остальные.
В будущем Жибек мечтала стать тренером для будущих цирковых гимнастов. Фото: личный архив.
Теперь обычные действия для яркой брюнетки ежедневно становятся испытанием. Последствия травмы не дают ей стоять и сидеть. Ходить удается только с помощью трости. Жибек присвоили вторую группу инвалидности.
— Чтобы приготовить обед, мне нужно около пяти часов, — призналась корреспонденту КП-Иркутск Жибек Казакова. — Каждые полчаса я ложусь, чтобы отдохнуть, иначе рискую рухнуть на пол. Из-за того, что не могу долго сидеть, в самолете приходится выкупать сразу 2−3 места, что, конечно, бьет по карману. При этом, полноценно работать тоже не могу.
ШАНС НА НОВУЮ ЖИЗНЬ.
Вернуться на манеж гимнастка уже не надеется. Сейчас главная задача — вернуть себе уверенный шаг, а также возможность жить, как прежде. Шанс подарит четвертая операция, которую проведут лучшие хирурги Новосибирска. Ее стоимость — около миллиона рублей. Чтобы собрать необходимую сумму, Жибек поделилась своей историей в соцсетях.
— Меня поддержали жители Кыргызстана, России, Казахстана, Турции, Франции, Германии и Австралии. Осталось найти еще 100 тысяч. Надеюсь, что операцию успеют провести до Нового года.
Девушка надеется, что четвертая операция вернет ей прежнюю жизнь. Фото: личный архив.
В предварительных планах специалистов, установить пациентке имплантат, который заменит поврежденный сегмент позвоночника. Однако, как «поведет» себя застарелая травма, сказать сложно.
После выздоровления главная мечта красавицы — вновь найти свое призвание.