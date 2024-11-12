«Судьбу решили 15 секунд»: 95-килограммовая люстра рухнула на воздушную гимнастку на глазах зрителей

— Цирковой гимнастикой я занимаюсь с 9 лет. Пойти в студию за компанию уговорила подруга, — вспоминает Жибек. — Все начиналось с трех занятий в неделю, пока тренера не заметили во мне потенциал. Я была очень гибкой и выносливой для новичка. В 11 лет состоялось мое первое выступление перед публикой. Оно заключалось в хождении на ходулях. Получив первые деньги, поняла, что это больше, чем хобби. Так, к 13 годам количество тренировок увеличилось до пяти в неделю, а в программе шоу появился мой сольный номер под названием «Каучук». Но несмотря на видимую гибкость, давались шпагаты и мостики непросто. Порой болело все тело, от головы до ног. Даже неделя передышки давала ощутимый откат, из-за чего приходилось заново добиваться прежней растяжки.