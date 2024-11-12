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В Башкирии похолодает до −14 градусов

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидается существенное похолодание. После недолгих плюсовых значений, которые установились в конце прошлой недели, в республику идут морозы.

Так, 12 ноября, прогнозируется гололедица и сильный ветер. Температура воздуха ночью −4,-9°, при прояснениях до −14°, днем 0,-5°.

Характер погоды начнет меняться уже на следующий день, 13 ноября. В среду жителей Башкирии ждут осадки и гололед. Столбики термометров покажут значения выше, чем было днем ранее.

— Температура воздуха ночью −2,-7°, днем −1,-6°, — заключили в Башгидрометцентре.

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