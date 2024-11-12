Во ФСИН не увидели необходимости в создании госмессенджера для заключенных

«Тот факт, что письма долго не доходят до заключенных, связан с загруженностью цензоров. Взять хотя бы СИЗО-1 “Кресты” в Санкт-Петербурге. Пять тысяч заключенных. Примерно половине из них письма отправляются каждый день. При этом цензоров — людей, которые должны все эти тексты проверить — человек 10 от силы. Бывает так, что мы приходим к ним с инспекцией, а людей в кабинетах горы распечатанных писем выше человеческого роста. Откуда берутся эти горы? Безусловно, значительная часть людей понимает, что тюрьма — это не пионерский лагерь, поэтому пишут заключенным регулярно, но не каждый день. Однако есть и другие. Лично я недавно принимал жалобу девушки на сервис по отправке писем. Она была недовольна тем, что за один только вечер написала 18 сообщений, но ни одно из них не было доставлено на следующий день», — объяснил эксперт.