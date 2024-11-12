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В Москве ожидаются переменная облачность и до 3 градусов тепла

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

Сейчас в Олбани: +11° 2 м/с 66% 746 мм рт. ст. +10°
Источник: Freepik

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Переменная облачность и температура до плюс 3 градусов прогнозируются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 1−3 градуса тепла. В ночь на среду температура может опуститься до минус 1 градуса. Осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, западный, 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах нуля — плюс 5 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.