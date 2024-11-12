Михаил Гуляев: «Авангард» в целом успешно начал игру со СКА и первым забил"

«Авангард» 11 ноября обыграл в сложном домашнем матче чемпионата КХЛ петербургский СКА 2:1. Специально для «КП Омск» мнением об игре поделился защитник «ястребов» Михаил Гуляев — автор голевой передачи в эпизоде с шайбой, которую забросил Матвей Заседа.
— В этом голе был хороший момент, я отдал шайбу Матвею, он хорошо бросил, удачно попал в ворота. Примечательно, что тут мы наконец реализовали наше большинство.
— Насколько ободрило то, что в первом периоде удалось удержать 2:0 и в том числе в его концовке выстоять и в меньшинстве?
— Мы в целом успешно начали игру, первыми забили. Повели в счете, во втором периоде, правда, допустили некоторые мелкие ошибки, их надо исправлять. Как? Больше играть в зоне атаки. У соперника особо много моментов для гола не было, поэтому мы и победили.
— Из-за как раз того, что СКА создал сам себе не так много шансов забить, не возникло ощущения, что он немного не в своей тарелке, ему что-то некомфортно? — Нет, такого не было. Соперник хороший, с ним получилась боевая игра, кость в кость, блокировать его бросков пришлось много. Думаю, это и принесло нам победу.
— По сути каждый раз про игру этих команд говорят «дерби “Газпрома”. К тому же сегодня тематику игры сделали “гоночной”. Какая в связи с этим была дополнительная мотивация на СКА?
— Мы выходим с хорошей мотивацией на каждую игру, невзирая на то, с кем встречаемся, не смотрим, кто спонсор. Отталкиваемся от своей игры.
— Как команда уже поздравила Заседу с его первым голом за «Авангард»?
— Поздравили тренеры, отметили его работу. Он молодец, старался, в итоге его старания были вознаграждены. Каждый подошел и поздравил его, в этом нет ничего особенного, так можем поздравить коллегу и сказать что-то одобрительное.
— Нервная концовка всей встречи, как она прошла по вашим ощущениям?
—Я бы не сказал, что слишком. Обычная концовка для такого счета. Хорошо, что выстояли и при «4 на 6», блокировали броски. Сделали то, что в таких случаях и требуется.
Следующая игра у «Авангарда» в среду, 13 ноября, дома против московского «Динамо».