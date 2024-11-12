Михаил Гуляев: «Авангард» в целом успешно начал игру со СКА и первым забил"

— Из-за как раз того, что СКА создал сам себе не так много шансов забить, не возникло ощущения, что он немного не в своей тарелке, ему что-то некомфортно? — Нет, такого не было. Соперник хороший, с ним получилась боевая игра, кость в кость, блокировать его бросков пришлось много. Думаю, это и принесло нам победу.