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Комик Денис Дорохов призвал Хоценко вернуть Омску статус города-сада

Зрители поддержали инициативу.

Источник: Om1 Омск

В воскресенье, 10 ноября, в омском ДК «Рубин» состоялось выступление юмориста Дениса Дорохова и команды «Регионы». Во время концерта комик обратился со сцены к губернатору Омской области Виталию Хоценко. Об этом сообщает телеграм-канал «Омск-путеводитель».

«Виталий Павлович! Я, Денис Дорохов, и команда “Регионы”, в общем, мы просим вас вернуть Омску статус города-сада», — сказал артист.

Зрители в зале поддержали инициативу и хором проскандировали: «Пожалуйста!». Напомним, Омск имел статус города-сада в прошлом веке из-за большого количества зелени на его территории.

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