Комик Денис Дорохов призвал Хоценко вернуть Омску статус города-сада

В воскресенье, 10 ноября, в омском ДК «Рубин» состоялось выступление юмориста Дениса Дорохова и команды «Регионы». Во время концерта комик обратился со сцены к губернатору Омской области Виталию Хоценко. Об этом сообщает телеграм-канал «Омск-путеводитель».