Комик Денис Дорохов призвал Хоценко вернуть Омску статус города-сада

В воскресенье, 10 ноября, в омском ДК «Рубин» состоялось выступление юмориста Дениса Дорохова и команды «Регионы». Во время концерта комик обратился со сцены к губернатору Омской области Виталию Хоценко. Об этом сообщает телеграм-канал «Омск-путеводитель».
«Виталий Павлович! Я, Денис Дорохов, и команда “Регионы”, в общем, мы просим вас вернуть Омску статус города-сада», — сказал артист.
Зрители в зале поддержали инициативу и хором проскандировали: «Пожалуйста!». Напомним, Омск имел статус города-сада в прошлом веке из-за большого количества зелени на его территории.
Читайте также на портале Om1.ru: Сергей Звягин прояснил ситуацию с уходом Линдена Вея из «Авангарда».