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Стало известно, сколько может заработать Тодд Рирден в омском «Авангарде»

В настоящее время специалист и клуб ведут переговоры о подписании контракта.

Источник: Om1 Омск

Ранее сообщалось, что руководство ХК «Авангард» сейчас ведёт переговоры с американским специалистом Тоддом Рирденом. По словам обозревателя Михаила Зислиса, они находятся на продвинутой стадии. В случае успешного завершения диалога Рирден сможет присоединиться к омским «ястребам» в течение двух недель.

«Жерар Галлан был готов ехать в Омск на зарплату в два с половиной миллиона долларов в год. Гонорар Рирдена куда скромнее… Речь идёт о сумме чуть более миллиона», — сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Отметим, что с 2018 по 2020 год Тодд Рирден был главным тренером «Вашингтона». Ранее он также находился в тренерском штабе «Питтсбурга».