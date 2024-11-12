Стало известно, сколько может заработать Тодд Рирден в омском «Авангарде»

Ранее сообщалось, что руководство ХК «Авангард» сейчас ведёт переговоры с американским специалистом Тоддом Рирденом. По словам обозревателя Михаила Зислиса, они находятся на продвинутой стадии. В случае успешного завершения диалога Рирден сможет присоединиться к омским «ястребам» в течение двух недель.
«Жерар Галлан был готов ехать в Омск на зарплату в два с половиной миллиона долларов в год. Гонорар Рирдена куда скромнее… Речь идёт о сумме чуть более миллиона», — сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Отметим, что с 2018 по 2020 год Тодд Рирден был главным тренером «Вашингтона». Ранее он также находился в тренерском штабе «Питтсбурга».