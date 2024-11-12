Стало известно, сколько может заработать Тодд Рирден в омском «Авангарде»

«Жерар Галлан был готов ехать в Омск на зарплату в два с половиной миллиона долларов в год. Гонорар Рирдена куда скромнее… Речь идёт о сумме чуть более миллиона», — сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.