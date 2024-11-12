Член Совета при президенте Меркачёва сообщила о проблеме в колонии Прикамья

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачёва сообщила о проблеме в колонии Прикамья.
Речь об исправительном учреждении, которое находится в Кунгуре. Это ИК-40. Еве Меркачёвой поступило обращение от имени родных заключённых.
«В учреждении перестали принимать продукты питания, такие как мясная продукция (в вакуумной упаковке), майонез, кетчуп, сгущённое молоко, овощи, фрукты и много всего. Якобы эти продукты питания относятся к числу скоропортящихся», — написано в обращении, текст которого опубликовала в телеграм-канале Ева Меркачёва.
Родные осуждённых говорят, что в комнатах приёма пищи в колонии есть холодильники, где можно хранить пищу. В то же время ГУФСИН действует согласно указаниям прокуратуры, вводя запрет, говорится в обращении.
«Они открыто говорят о том, что ничего не могут поделать. Продукты питания не принимают в передачах, и также их будут изымать из продажи в местном магазине при колонии, — сообщается в обращении. — Получается, осуждённые будут голодать».
По мнению Евы Меркачёвой, необходимо проверить ситуацию.
«В условиях, когда есть хоть какие-то проблемы с провизией, казалось бы, нужно максимально это компенсировать. Как именно? Большим ассортиментом в тюремных ларьках (и не за “космические” деньги). А ещё позволять родным передавать посылки и передачи (я уже просила Минюст увеличить разрешённый вес)», — написала Меркачёва.
Также член Совета пообещала отправить запросы в соответствующие инстанции.
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