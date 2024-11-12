Член Совета при президенте Меркачёва сообщила о проблеме в колонии Прикамья

«В условиях, когда есть хоть какие-то проблемы с провизией, казалось бы, нужно максимально это компенсировать. Как именно? Большим ассортиментом в тюремных ларьках (и не за “космические” деньги). А ещё позволять родным передавать посылки и передачи (я уже просила Минюст увеличить разрешённый вес)», — написала Меркачёва.