Здание начального блока школы № 53 Иркутска ввели к эксплуатацию

Строить трехэтажное здание начали в декабре 2021 по нацпроекту «Образование», на работы выделили более 696 миллионов рублей. Начальная школа состоит из четырех блоков и из 20 учебных классов, каждый из них рассчитан на 25 человек. Также в здании оборудовали кабинет логопеда, две игровые комнаты, обеденный зал, библиотеку, спортзал и медицинский блок.