Здание начального блока школы № 53 Иркутска ввели к эксплуатацию

В Иркутске построили начальный блок школы № 53 на улице Севастопольской. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
Строить трехэтажное здание начали в декабре 2021 по нацпроекту «Образование», на работы выделили более 696 миллионов рублей. Начальная школа состоит из четырех блоков и из 20 учебных классов, каждый из них рассчитан на 25 человек. Также в здании оборудовали кабинет логопеда, две игровые комнаты, обеденный зал, библиотеку, спортзал и медицинский блок.
Занятия начнутся в следующем году. Пресс-служба правительства Иркутской области.
— Ожидается, что дети пойдут в школу после завершения второй четверти. В ней смогут обучаться 500 учеников с первого по четвертый классы, — прокомментировал осуществляющий полномочия министра строительства Приангарья Алексей Емелюков.
Помимо этого подрядчик благоустроил прилегающую территорию. Появились спортивные площадки и зоны отдыха, школьный стадион оснастили беговыми дорожками и спортинвентарем.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске капитально отремонтировали отдел службы ЗАГС Иркутской области по Свердловском округу.