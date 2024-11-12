Машина сама решит, поливать ли улицу: челябинские ученые работают над созданием уборочной техники с искусственным интеллектом

Как рассказал доцент кафедры «Электрические станции, сети и системы электроснабжения» ЮУрГУ Андрей Мартьянов, сейчас уборку дорог контролируют водители коммунальных машин. Они не просто сидят за рулем, но и оценивают на глаз состояние улиц, управляют щетками, лопатами, поливальными устройствами и прочим оснащением. Но специалисты ЮУрГУ хотят исключить человека-оператора из процесса.