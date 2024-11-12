Машина сама решит, поливать ли улицу: челябинские ученые работают над созданием уборочной техники с искусственным интеллектом

Челябинские ученые создают прототип программного обеспечения для управления коммунальными машинами. Подметание улиц и уборку снега планируют регулировать с помощью искусственного интеллекта.
Как рассказал доцент кафедры «Электрические станции, сети и системы электроснабжения» ЮУрГУ Андрей Мартьянов, сейчас уборку дорог контролируют водители коммунальных машин. Они не просто сидят за рулем, но и оценивают на глаз состояние улиц, управляют щетками, лопатами, поливальными устройствами и прочим оснащением. Но специалисты ЮУрГУ хотят исключить человека-оператора из процесса.
Для этого в машины встроят автоматизированную систему, которая будет собирать информацию о загруженности улиц, погоде, количестве воды или снега на асфальте. Обработав данные, система без участия водителя примет решение об интенсивности полива или подметания дороги.
Специалисты ЮУрГУ говорят, что их разработка — первая в стране бортовая система с применением искусственного интеллекта. Партнер ученых — Курганский завод дорожных машин. Именно он станет площадкой для промышленных испытаний. Первый прототип коммунальной машины с бортовой системой управления планируют собрать в начале 2025 года.