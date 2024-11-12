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В Красноярске появится памятник академику Михаилу Решетневу

Рядом с университетом Решетнева заложили камень в основание будущего памятника.

Источник: СибГУ им.Решетнева

В Красноярске заложили камень в основание памятника академику Михаилу Решетневу. Об этом сообщили в пресс-службе Университета Решетнева.

Памятник появится на площади рядом с СибГУ имени Решетнева на пр. Красноярский рабочий.

Камень в основании будущего памятника заложили в честь 100-летия со дня рождения создателя первых в мире спутниковых систем космических телекоммуникаций.

Как сообщил ректор Университета Решетнева Эдхам Акбулатов, конкурс на создание памятника уже объявлен.

Ранее мы писали о том, как работал Михаил Решетнев и как создавали космические спутники в СССР.

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