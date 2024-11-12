В иркутской школе № 14 прошел урок мужества

Его провели военнослужащие, которые сейчас находятся в отпуске. Такие мероприятия проходят в городе по инициативе мэра Руслана Болотова и родственников бойцов.
Гости рассказали ученикам 8−9 классов о трудовых буднях в зоне проведения спецоперации и жизни в блиндажах — подземных сооружениях, которые служат для защиты от обстрелов. Военные поговорили с ребятами о патриотизме и самоотверженности, которые помогают защитникам Родины выполнять свой долг.
«Такие встречи помогают нашим ученикам лучше понять важность патриотизма и осознать, какую роль они могут сыграть в поддержке своей страны», — сказала заместитель директора по воспитательной работе школы № 14 Ольга Шашкова.
По информации пресс-службы мэрии, в Иркутске с начала учебного года уже состоялось более 25 уроков мужества. Их проводили бойцы, сотрудники благотворительных организаций, а также родные и близкие военнослужащих, которые погибли, защищая Родину.