Рассказываем, как настроить вход в Дневник.ру через «Госуслуги» в Иркутской области

Итак, первое, что нужно сделать родителю — авторизоваться в своей учетной записи, открыть последовательно разделы: документы — семья и дети. Если все сведения о ребенке внесены уже в профиль, то переходите к созданию привязанной учетной записи. Если нет, то необходимо добавить информацию о ребенке и нажать «сохранить». После ввода данных свидетельства о рождении, нажмите кнопку «запросить». Это необходимо для проверки документа через Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Проверка может занять от 10 минут до 5 рабочих дней.