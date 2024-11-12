Рассказываем, как настроить вход в Дневник.ру через «Госуслуги» в Иркутской области

Как настроить и для чего нужна авторизация в Дневник.ру через Госуслуги в Иркутской области — один из самых часто задаваемых вопросов родителей и опекунов школьников Приангарья. Электронный дневник позволяет смотреть, какое на завтра нужно выполнить домашнее задание, следить за успеваемостью, оценками в журнале и общаться с учителями. Конечно, это очень удобно, поэтому многие заходят в Дневник.ру через Госуслуги в Иркутской области.
Дневник.ру через Госуслуги в Иркутской области.
Для начала разберемся, для чего нужна авторизация через портал Госуслуги.
— Авторизация в системе через портал госуслуг реализована для обеспечения повышенной безопасности персональной информации пользователей, — сообщается в самом Дневнике.ру.
Кроме того, таковы требования правительства страны о возможностях доступа к геоинформационной системе — то есть системе сбора, хранения информации.
Для входа в Дневник.ру через Госуслуги в Иркутской области у родителей/опекунов должна быть создана подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Но и это еще не все. Ученикам также необходимо создать свою — прикрепленную к родительскому профилю — учетную запись в «Госуслугах».
Дневник.ру через Госуслуги в Иркутской области: войти.
Как попасть в Дневник.ру через Госуслуги в Иркутской области? Заходите на сайт Дневник.ру, выбираете в поле «регион» — Иркутскую область. Далее выбираете кнопку «Войти через Госуслуги». После этого вы увидите окно авторизации на портале «Госуслуги». Нужно будет ввести на выбор номер телефона, СНИЛС или электронную почту и ваш пароль, предоставить доступ.
— После авторизации система производит поиск по ФИО и номеру СНИЛС, — уточняют в Дневник.ру. — Если проверка пройдет успешно, вы будете авторизованы в Дневник.ру. Если же возникнут вопросы, необходимо будет обратиться к школьному администратору.
Дневник.ру через Госуслуги в Иркутской области: создаем учетную запись ребенка.
Школьники до 18 лет должны быть зарегистрированы на портале «Госуслуги» либо через учетную запись родителей или опекунов, либо свою личную, но обязательно привязанную к родительскому профилю. Если родитель заводит «страницу» через свою учетную запись, то привязывать ее уже не нужно.
Итак, первое, что нужно сделать родителю — авторизоваться в своей учетной записи, открыть последовательно разделы: документы — семья и дети. Если все сведения о ребенке внесены уже в профиль, то переходите к созданию привязанной учетной записи. Если нет, то необходимо добавить информацию о ребенке и нажать «сохранить». После ввода данных свидетельства о рождении, нажмите кнопку «запросить». Это необходимо для проверки документа через Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Проверка может занять от 10 минут до 5 рабочих дней.
Когда проверка завершится, зайдя снова в документы — семья и дети — выбрать ребенка, которому создаете профиль, после этого увидите графу «Учетная запись ребенка на Госуслугах» и кнопку «Создать». Далее заполняете все высветившиеся поля и жмете кнопку «Продолжить».
Родитель может вводить в «аккаунт» ребенка номер телефона, а может пропустить данный пункт регистрации. Тогда входить в профиль ребенка на портале можно будет только по СНИЛСу или электронной почте. Кстати, если у школьника еще нет «электронки» к этому моменту ее нужно создать, без почтового ящика в сети регистрация не удастся. Вводите по запросу госуслуг данные электронной почты ребенка и нажимаете «продолжить».
На детскую электронку придет письмо для подтверждения. Читаете его, подтверждаете регистрацию и попадаете на страницу сохранения паролей, придумываете его или берет предложенный. Жмете «Сохранить». После этого появится долгожданная надпись «Учетная запись ребенка создана». Стоит отметить, что создать «почту» на mail.ru можно не уходя с портала.
Дневник.ру через Госуслуги в Иркутской области: это еще не все.
После создания учетной записи школьника, предстоит еще дать разрешение на передачу персональных данных непосредственно для Дневника.ру.
Заходите в родительский аккаунт на госуслугах, выбираете «Меню пользователя» — «Профиль» — «Согласия и доверенности» — «Разрешения». Так вы увидите список всех систем, которым вы предоставили разрешение на обработку данных. Проверяете, есть ли в списке АИС «Дневник.ру». Если есть, то все хорошо.
Если нет, перейдите в «Меню пользователя», найдите «Уведомления». Среди непрочитанных должен быть как раз запрос на выдачу разрешения. Перейдите по ссылке и дайте свое согласие.
Если у ребенка была создана отдельная учетная запись, не связанная с профилем родителя, то необходимо ее привязать к родительскому «аккаунту».