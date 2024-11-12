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В Ачинске простятся с журналисткой и писательницей Ольгой Куликовой

О кончине женщины рассказали в издании «Город А».

Источник: Reuters

Стало известно, что на 75-м году жизни погибла поэтесса, писательница, журналистка Ольга Куликова. Она родилась 27 апреля в Красноярске, проработала в местных изданиях около 25 лет, также 18 лет проработала библиотекарем.

С 1986 по 2016 годы женщина была главой литературного объединения «Истоки — Вдохновение». Входила в состав членов Российского союза писателей и даже получила медаль «За заслуги в ветеранском движении».

Прощание с поэтессой пройдет 12 ноября с 15 до 16 часов в ритуальном зале «Некрополь» (ул. Льва Толстого, 63 «А»).

Ранее рассказывали, что умер актер из Канска Андрей Неретин, игравший депутата Виталия Наливкина.