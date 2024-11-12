Актер в биографическом фильме про Трампа рассказал о реакции президента

Спровоцировать обсуждение личности Дональда Трампа было целью авторов фильма «Ученик», рассказывающего о том, как в 70-е будущий американский президент начинал свою карьеру. Исполнитель главной роли Себастиан Стэн поговорил с «Известиями».
«Когда вы играете реальных людей, к счастью, есть много информации, особенно в данном случае, конечно. Это не просто сбор информации и выуживание оттуда полезного для роли. Я бы сравнил это с расследованием. Чтобы раскрыть дело, надо собрать все улики воедино. Иначе ты не поймешь, что двигает героем, как он принимает решения», — рассказал актер.
Стэн подчеркнул, что широкое обсуждение фильма в медиа, сопряженное с негативной реакцией самого Трампа, не повредит фильму, а скорее является свидетельством некой победы создателей кинокартины. Актер отметил, что это попытка начать разговор в поляризованной среде. Кроме того, Трамп заявлял, что любая реклама — это хорошо.
Публика между тем, по словам Стэна, отнеслась по большей части положительно.
«Мой опыт пока состоял только из похвал за храбрость и мужество от людей с обеих сторон. Я видел, что людям как минимум любопытно то, что мы попытались сделать. Я сделал осознанный выбор, и, когда я его делал, я для себя решил, что не позволю никому и ничему напугать меня, или подвергнуть цензуре, или как-то повлиять на то, как я всё это сделаю», — подчеркнул актер.
Стэн высказал мнение, что необходимо исследовать «идею американской мечты», которая по своей сути полезна, но может привести к неприятным последствиям. Также он предположил, что Трамп уже посмотрел фильм полностью.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:
«Нам было нужно, чтобы Трамп был человеком».