Актер в биографическом фильме про Трампа рассказал о реакции президента

«Мой опыт пока состоял только из похвал за храбрость и мужество от людей с обеих сторон. Я видел, что людям как минимум любопытно то, что мы попытались сделать. Я сделал осознанный выбор, и, когда я его делал, я для себя решил, что не позволю никому и ничему напугать меня, или подвергнуть цензуре, или как-то повлиять на то, как я всё это сделаю», — подчеркнул актер.