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У жительницы Нижнего Тагила арестовали дачу из-за долга за электричество

Женщина задолжала энергетикам 286 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы арестовали дачный дом жительницы Нижнего Тагила, чтобы покрыть ее долги за электроэнергию в размере 286 тысяч рублей. Также женщине насчитали пеню и госпошлину в размере 18 тысяч рублей.

Приставы во время проведения проверки обнаружили у горожанки дачный домик в коллективном саду «Березка» в пригороде Нижнего Тагила. После составления акта женщине выдали требование о погашении долга. Если сумма не будет погашена, то дачу продадут, а деньги заберут в счет долга. Об этом информирует Нижнетагильская энергосбытовая компания.

Отметим, что сейчас общая сумма задолженности жителей Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа перед энергетиками составляет 120 миллионов рублей, еще 32 миллиона задолжали компании.