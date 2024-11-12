У жительницы Нижнего Тагила арестовали дачу из-за долга за электричество

Приставы во время проведения проверки обнаружили у горожанки дачный домик в коллективном саду «Березка» в пригороде Нижнего Тагила. После составления акта женщине выдали требование о погашении долга. Если сумма не будет погашена, то дачу продадут, а деньги заберут в счет долга. Об этом информирует Нижнетагильская энергосбытовая компания.