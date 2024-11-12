У жительницы Нижнего Тагила арестовали дачу из-за долга за электричество

Судебные приставы арестовали дачный дом жительницы Нижнего Тагила, чтобы покрыть ее долги за электроэнергию в размере 286 тысяч рублей. Также женщине насчитали пеню и госпошлину в размере 18 тысяч рублей.
Приставы во время проведения проверки обнаружили у горожанки дачный домик в коллективном саду «Березка» в пригороде Нижнего Тагила. После составления акта женщине выдали требование о погашении долга. Если сумма не будет погашена, то дачу продадут, а деньги заберут в счет долга. Об этом информирует Нижнетагильская энергосбытовая компания.
Отметим, что сейчас общая сумма задолженности жителей Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа перед энергетиками составляет 120 миллионов рублей, еще 32 миллиона задолжали компании.