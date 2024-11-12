Игорь Кобзев возглавил Попечительский совет Иркутского филиала ВГИК

В Иркутской области был создан Попечительский совет Иркутского филиала Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова (ВГИКа). В совет вошли представители Министерства культуры Российской Федерации, министр культуры Иркутской области, руководители бизнес-структур, включая компанию, занимающуюся кинопрокатом.
Заседание совета прошло в формате видеоконференции. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил заинтересованность в развитии вуза, так как это способствует развитию креативных специальностей в регионе. Попечительский совет был создан для решения стратегических вопросов по развитию филиала ВГИКа, открытию новых специальностей и поддержке трудоустройства выпускников.
Ректор ВГИКа Владимир Малышев выразил уверенность в потенциале иркутского филиала и его возможности стать центром кинематографического образования в регионе. Члены совета обсудили дальнейшее развитие филиала, включая обновление материально-технической базы, создание новых специальностей и расширение профориентационной работы со школьниками.
В иркутском филиале ВГИКа обучают по специальностям, связанным с драматургией, режиссурой кино и телевидения, продюсерством, анимацией, театральной и аудиовизуальной техникой, а также техникой и искусством фотографии. Учебные творческие мастерские возглавляют профессора и доценты ВГИКа, известные деятели кино и телевидения.
Студенты проходят практику в Иркутском областном кинофонде, участвуют в различных форумах и конкурсах, а также в Байкальском питчинге кинопроектов, который ежегодно проводится во время Международного кинофестиваля «Человек и Природа». В планах развития филиала — открытие новых специальностей высшего и среднего профессионального образования, связанных с актёрским мастерством, кинооператорством и кино- и телепроизводством.