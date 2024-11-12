Игорь Кобзев возглавил Попечительский совет Иркутского филиала ВГИК

Студенты проходят практику в Иркутском областном кинофонде, участвуют в различных форумах и конкурсах, а также в Байкальском питчинге кинопроектов, который ежегодно проводится во время Международного кинофестиваля «Человек и Природа». В планах развития филиала — открытие новых специальностей высшего и среднего профессионального образования, связанных с актёрским мастерством, кинооператорством и кино- и телепроизводством.