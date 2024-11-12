Олбани
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игорь Кобзев возглавил Попечительский совет Иркутского филиала ВГИК

Иркутская область, НИА-Байкал — В Приангарье создан Попечительский совет Иркутского филиала Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова. Его возглавил Губернатор Игорь Кобзев.

Источник: Правительство Иркутской области

В Иркутской области был создан Попечительский совет Иркутского филиала Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова (ВГИКа). В совет вошли представители Министерства культуры Российской Федерации, министр культуры Иркутской области, руководители бизнес-структур, включая компанию, занимающуюся кинопрокатом.

Заседание совета прошло в формате видеоконференции. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил заинтересованность в развитии вуза, так как это способствует развитию креативных специальностей в регионе. Попечительский совет был создан для решения стратегических вопросов по развитию филиала ВГИКа, открытию новых специальностей и поддержке трудоустройства выпускников.

Ректор ВГИКа Владимир Малышев выразил уверенность в потенциале иркутского филиала и его возможности стать центром кинематографического образования в регионе. Члены совета обсудили дальнейшее развитие филиала, включая обновление материально-технической базы, создание новых специальностей и расширение профориентационной работы со школьниками.

В иркутском филиале ВГИКа обучают по специальностям, связанным с драматургией, режиссурой кино и телевидения, продюсерством, анимацией, театральной и аудиовизуальной техникой, а также техникой и искусством фотографии. Учебные творческие мастерские возглавляют профессора и доценты ВГИКа, известные деятели кино и телевидения.

Студенты проходят практику в Иркутском областном кинофонде, участвуют в различных форумах и конкурсах, а также в Байкальском питчинге кинопроектов, который ежегодно проводится во время Международного кинофестиваля «Человек и Природа». В планах развития филиала — открытие новых специальностей высшего и среднего профессионального образования, связанных с актёрским мастерством, кинооператорством и кино- и телепроизводством.