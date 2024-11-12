Тренер омского ХК объяснил, почему Линден Вей подписал контракт в Швейцарии

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал новость о том, что бывший нападающий «ястребов» Линден Вей подписал новый контракт не с каким-то канадским клубом, а в Швейцарии.
Напомним, Линден Вей досрочно расторг контракт с «Авангардом» в начале ноября. Как пояснили тогда в клубе, Вею пришлось вернуться домой в Канаду по семейным обстоятельствам, у игрока болен ребенок.
Как рассказал Сергей Звягин в интервью ТАСС, в Канаде есть проблемы с оказанием бесплатной медицинской помощи, поэтому Вей связывался со своими бывшими командами, чтобы узнать, где есть возможность попасть к хорошему врачу.
«Главная проблема — определить сам диагноз. Я так думаю, скорее всего, он нашел путь в Швейцарии к каким-то хорошим специалистам», — заявил Зваягин.