Почти на три недели в Уфе ограничили движение на улице Менделеева

В Уфе ограничили движение на улице Менделеева. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
На улице Менделеева последовательно закрывают движение транспорта по одной полосе (крайней правой и крайней левой) от дома № 70 (отрезок перекрытия составляет в общем 15 метров) в обе стороны.
Ограничения, которые будут действовать до 29 ноября, связаны с продолжением строительства улицы Высотной.
Власти просят жителей и гостей столицы Башкирии учитывать перекрытия при планировании своих поездок.
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