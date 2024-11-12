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Почти на три недели в Уфе ограничили движение на улице Менделеева

До 29 ноября в Уфе перекрыли улицу Менделеева.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе ограничили движение на улице Менделеева. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

На улице Менделеева последовательно закрывают движение транспорта по одной полосе (крайней правой и крайней левой) от дома № 70 (отрезок перекрытия составляет в общем 15 метров) в обе стороны.

Ограничения, которые будут действовать до 29 ноября, связаны с продолжением строительства улицы Высотной.

Власти просят жителей и гостей столицы Башкирии учитывать перекрытия при планировании своих поездок.

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