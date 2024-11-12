Мэр ответил на претензии красноярцев об отсутствии на дорогах снегоуборочной техники (видео)

«Снег дорожники ждали, поэтому ночью вывели техники больше, чем обычно — 75 единиц. В день уже задействовано более 100 машин и 250 человек. Основное внимание, как я и требовал, — на пешеходные зоны: тротуары, лестницы, остановочные пункты. Конечно, при снегопаде 10-балльные пробки никак не избежать. Однако дорожники готовы к таким сюрпризам погоды и работают по полной. Основные улицы убраны, движение обеспечено», — написал мэр в своих соцсетях.