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Мэр ответил на претензии красноярцев об отсутствии на дорогах снегоуборочной техники (видео)

Глава Красноярска вслед за дорожниками заявил, что городские службы оперативно убирают выпавший снег и обрабатывают улицы средствами от гололедицы.

Источник: Администрация Красноярска

Техника работает во всех районах краевого центра.

В подтверждение этого Владислав Логинов опубликовал в своих соцсетях фотографии и видео процесса.

«Снег дорожники ждали, поэтому ночью вывели техники больше, чем обычно — 75 единиц. В день уже задействовано более 100 машин и 250 человек. Основное внимание, как я и требовал, — на пешеходные зоны: тротуары, лестницы, остановочные пункты. Конечно, при снегопаде 10-балльные пробки никак не избежать. Однако дорожники готовы к таким сюрпризам погоды и работают по полной. Основные улицы убраны, движение обеспечено», — написал мэр в своих соцсетях.

Между тем красноярцы пишут в соцсетях, что когда сегодня утром ехали на работу, то не видели спецтехнику. Глава города объяснил это технологией уборки:

«В час пик снегоуборочные машины или уходят на второстепенные улицы, где нет загруженности транспорта, или едут на пересменок в гараж. Если дорожники выведут технику в час пик, то просто парализуют движение».