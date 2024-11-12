При пожаре под Ростовом погибли шесть человек

В хуторе Страхов Ростовской области произошел пожар, в котором погибло шесть человек. Как сообщили в МЧС, загорелся дом, в котором проживали рабочие.
Накануне трагедии работники отмечали день рождения. Когда огонь охватил дом, очевидцы вызвали пожарных. Из огня удалось спастись четверым, двое пострадали. Когда пожарные тушили огонь, обнаружили тела шестерых рабочих.
— Пожар на 100 квадратах потушили 18 сотрудников и шесть единиц техники, — уточнили в ведомстве.
Предварительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.