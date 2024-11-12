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На Уралмаше готовят к открытию первый каток в Екатеринбурге

Открытие состоится 16 ноября в 16 часов.

Источник: Комсомольская правда

16 ноября в 16 часов на площадке возле торгового центра Veer Mall на Уралмаше откроют первый в Екатеринбурге каток под названием «Ледок». Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Организаторы сообщают, что каток будет открыт каждый день с 11 часов по адресу: проспект Космонавтов, 108д. В день открытия гостей ждет развлекательная программа с конкурсами и розыгрышами, а также праздничным фейерверком.

Отметим, что в этом году вместо Ледового городка для жителей Екатеринбурга откроют большой каток на площади 1905 года. Сам городок впервые откроют в Историческом сквере. На открытие катка приедет Илья Авербух.

туризм и отдых