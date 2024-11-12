На Уралмаше готовят к открытию первый каток в Екатеринбурге

16 ноября в 16 часов на площадке возле торгового центра Veer Mall на Уралмаше откроют первый в Екатеринбурге каток под названием «Ледок». Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
Организаторы сообщают, что каток будет открыт каждый день с 11 часов по адресу: проспект Космонавтов, 108д. В день открытия гостей ждет развлекательная программа с конкурсами и розыгрышами, а также праздничным фейерверком.
Отметим, что в этом году вместо Ледового городка для жителей Екатеринбурга откроют большой каток на площади 1905 года. Сам городок впервые откроют в Историческом сквере. На открытие катка приедет Илья Авербух.