Олбани
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во вторник в Татарстане прогнозируют мокрый снег и до +1 градуса

Во вторник, 12 ноября, в Татарстане прогнозируют облачность с прояснениями. По данным Гидрометцентра РТ, утром в некоторых районах республики ожидается туман, а днем местами пройдет небольшой снег, мокрый снег.

Сейчас в Олбани: +12° 5 м/с 58% 746 мм рт. ст. +8°
Источник: ИА Татар-информ

Ветер в РТ будет «гулять» западный, его скорость составит 6−11 м/с, но днем он может усилиться до 14 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит от −2 до +1 градуса. На дорогах местами может образоваться гололедица.