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Красноярский депутат призвал отремонтировать правобережный ЗАГС

В Telegram-канале Максим Плютов выложил удручающие кадры ЗАГСа и территории вокруг него.

Источник: Соцсети

Красноярский депутат Максим Плютов предложил отремонтировать ЗАГС Кировского и Свердловского районов.

В Telegram-канале депутат Горсовета Максим Плютов опубликовал кадры ЗАГСа и прилегающей территории. Обваливающаяся штукатурка, переполненные урны говорят о том, что ремонта давно не было.

Депутат инициировал включение в городской бюджет средств на ремонт и благоустройство территории рядом с ЗАГСом.

«Можно сделать общий ансамбль с парком, храмом и набережной… Я уверен, что в будущем обновленное здание, в гармонии с окружающей красотой, станет достойным местом для самых важных событий в жизни молодых семей», — отметил Плютов.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура заставила управляющую компанию отремонтировать подъезд дома.