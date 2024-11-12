Красноярский депутат призвал отремонтировать правобережный ЗАГС

Красноярский депутат Максим Плютов предложил отремонтировать ЗАГС Кировского и Свердловского районов.
В Telegram-канале депутат Горсовета Максим Плютов опубликовал кадры ЗАГСа и прилегающей территории. Обваливающаяся штукатурка, переполненные урны говорят о том, что ремонта давно не было.
Депутат инициировал включение в городской бюджет средств на ремонт и благоустройство территории рядом с ЗАГСом.
«Можно сделать общий ансамбль с парком, храмом и набережной… Я уверен, что в будущем обновленное здание, в гармонии с окружающей красотой, станет достойным местом для самых важных событий в жизни молодых семей», — отметил Плютов.
Ранее сообщалось о том, что прокуратура заставила управляющую компанию отремонтировать подъезд дома.