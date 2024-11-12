Новый мусороперерабатывающий завод заработает в 2025 году в Минске, пишет агентство «Минск-Новости».
Сказано, что строительство завода было запущено в апреле 2024 года, а открыть его запланировано в 2025 году. По словам директора предприятия «Гордорстрой» Сергея Панева, сейчас готовность мусороперерабатывающего завода составляет около 25−28%. Он отметил, что ведется сооружение каркаса здания завода и вспомогательных сооружений — складских помещений, котельной. Также строятся инженерные коммуникации в виде коллектора сбора дождевых вод, канализационной станции и ряд других.
— На объекте трудятся более 200 человек. Работа ведется вахтовым методом, в том числе в выходные дни. Ресурсов хватает: стройка обеспечена абсолютно всем необходимым, — подчеркнул Панев.
Также отмечается, что параллельно со строительством завода, закупается и доставляется оборудование. Речь идет про мусоросортировочные комплексы: линии по переработке, сеялки, конвейерные линии, дробилки.
Генеральный директор организации «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик обратила внимание на то, что каждый год в Минске образовывается около 600−700 тысяч тонн коммунальных отходов. Она обратила внимание на то, что мощность существующего завода дает возможность отсортировать примерно 100 тысяч тонн.
— Поэтому было принято решение о строительстве нового завода, который позволит сортировать весь поступающий мусор. Захоронение в этом случае будет минимальным, — отметила специалист.
Тем временем Минск отказался от металлических контейнеров для мусора в пользу пластиковых.
Ранее власти Минска назвали случаи, когда государство может забрать обратно приватизированную квартиру: «Приватизированная с выплатами на 40 лет квартира становится арендной».
Кстати, ученый сказал, что в Минске летучие мыши часто селятся в «Минск-Мире», «Маяке Минска» и Каменной Горке.