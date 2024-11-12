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Новый мусороперерабатывающий завод заработает в 2025 году в Минске

В Минске новый мусороперерабатывающий завод даст возможность 100%-й сортировки отходов.

Источник: Комсомольская правда

Новый мусороперерабатывающий завод заработает в 2025 году в Минске, пишет агентство «Минск-Новости».

Сказано, что строительство завода было запущено в апреле 2024 года, а открыть его запланировано в 2025 году. По словам директора предприятия «Гордорстрой» Сергея Панева, сейчас готовность мусороперерабатывающего завода составляет около 25−28%. Он отметил, что ведется сооружение каркаса здания завода и вспомогательных сооружений — складских помещений, котельной. Также строятся инженерные коммуникации в виде коллектора сбора дождевых вод, канализационной станции и ряд других.

— На объекте трудятся более 200 человек. Работа ведется вахтовым методом, в том числе в выходные дни. Ресурсов хватает: стройка обеспечена абсолютно всем необходимым, — подчеркнул Панев.

Также отмечается, что параллельно со строительством завода, закупается и доставляется оборудование. Речь идет про мусоросортировочные комплексы: линии по переработке, сеялки, конвейерные линии, дробилки.

Генеральный директор организации «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик обратила внимание на то, что каждый год в Минске образовывается около 600−700 тысяч тонн коммунальных отходов. Она обратила внимание на то, что мощность существующего завода дает возможность отсортировать примерно 100 тысяч тонн.

— Поэтому было принято решение о строительстве нового завода, который позволит сортировать весь поступающий мусор. Захоронение в этом случае будет минимальным, — отметила специалист.

Тем временем Минск отказался от металлических контейнеров для мусора в пользу пластиковых.

Ранее власти Минска назвали случаи, когда государство может забрать обратно приватизированную квартиру: «Приватизированная с выплатами на 40 лет квартира становится арендной».

Кстати, ученый сказал, что в Минске летучие мыши часто селятся в «Минск-Мире», «Маяке Минска» и Каменной Горке.