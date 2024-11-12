Новый мусороперерабатывающий завод заработает в 2025 году в Минске

Сказано, что строительство завода было запущено в апреле 2024 года, а открыть его запланировано в 2025 году. По словам директора предприятия «Гордорстрой» Сергея Панева, сейчас готовность мусороперерабатывающего завода составляет около 25−28%. Он отметил, что ведется сооружение каркаса здания завода и вспомогательных сооружений — складских помещений, котельной. Также строятся инженерные коммуникации в виде коллектора сбора дождевых вод, канализационной станции и ряд других.