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Омская мэрия собирается возродить троллейбус № 8

Маршрут свяжет остановку «Ермак» с улицей Гашека.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Омска планирует возобновить движение троллейбусного маршрута № 8. Ранее он пролегал от улицы Гашека до Лукьяновки, сейчас его планируют запустить от Гашека до остановки «Ермак».

Решение связано с тем, что на время ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра будет закрыт маршрут № 67.

Как сообщает портал «Ом1» соответствующее предложение мэрии будет рассмотрено на ближайшем заседании транспортного комитета Горсовета. На линию планируется выпустить 14 троллейбусов, маршрут будет запущен в конце 2024—начале 2025.