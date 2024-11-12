Омская мэрия собирается возродить троллейбус № 8

Мэрия Омска планирует возобновить движение троллейбусного маршрута № 8. Ранее он пролегал от улицы Гашека до Лукьяновки, сейчас его планируют запустить от Гашека до остановки «Ермак».
Решение связано с тем, что на время ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра будет закрыт маршрут № 67.
Как сообщает портал «Ом1» соответствующее предложение мэрии будет рассмотрено на ближайшем заседании транспортного комитета Горсовета. На линию планируется выпустить 14 троллейбусов, маршрут будет запущен в конце 2024—начале 2025.