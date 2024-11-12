Протестующие в Сухуме заблокировали республиканскую трассу и перекрыли два моста

В тот же день в Сухуме начались протестные акции. По данным Telegram-канала «Республика», поводом для протестов стало задержание пятерых оппозиционеров, которые возвращались в Сухум после собрания в Гудауте, на котором обсуждали ратификацию соглашения с Россией. Активисты были доставлены в Службу государственной безопасности (СГБ). Протестующие назвали действия правоохранителей незаконными и жесткими, после чего перекрыли движение на Гумистинском и Кодорском мостах, требуя освобождения задержанных. Помимо этого, они также устроили акцию на площади Свободы. Для усиления безопасности к зданию президента Абхазии была направлена военная техника.