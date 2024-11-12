Протестующие в Сухуме заблокировали республиканскую трассу и перекрыли два моста

В Абхазии продолжаются протесты, начавшиеся 11 ноября после задержания оппозиционеров, выступавших против соглашения о российских инвестициях в Абхазию. Демонстранты перекрыли дороги и мосты, требуя освобождения задержанных и отмены этого договора. Президент Бжания созвал экстренное заседание, а к зданию главы государства направили военную технику.
В Абхазии оппозиционеры перекрыли республиканскую дорогу и два моста. На фоне массовых протестов президент Аслан Бжания созвал экстренное заседание Совета безопасности, сообщила пресс-служба президента.
Президенту доложили, что ситуация продолжает обостряться, а действия протестующих приобрели «криминальный характер».
По данным МВД Абхазии, протестующие также собрались у зданий МВД и Службы государственной безопасности. Там произошла попытка прорвать ворота, которые ведут к госучреждениям.
«В настоящее время некоторые массы находятся на площади, другие перекрывают мост — два моста тракторами перекрыты», — сказано в сообщении ведомства.
С чего все началось.
Массовые протесты в Сухуме вспыхнули 11 ноября после задержания оппозиционеров, выступавших против ратификации соглашения о российских инвестициях. Это соглашение, подписанное 30 октября в Москве, включает закон о строительстве многофункциональных комплексов (МФК), который является частью реализации инвестиционного проекта в Абхазии. Рассмотрение вопроса о ратификации соглашения намечено на 15 ноября.
В тот же день в Сухуме начались протестные акции. По данным Telegram-канала «Республика», поводом для протестов стало задержание пятерых оппозиционеров, которые возвращались в Сухум после собрания в Гудауте, на котором обсуждали ратификацию соглашения с Россией. Активисты были доставлены в Службу государственной безопасности (СГБ). Протестующие назвали действия правоохранителей незаконными и жесткими, после чего перекрыли движение на Гумистинском и Кодорском мостах, требуя освобождения задержанных. Помимо этого, они также устроили акцию на площади Свободы. Для усиления безопасности к зданию президента Абхазии была направлена военная техника.
Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил, что 11 ноября, после внеочередной сессии Народного собрания (парламента. — «Газета.Ru»), на которой обсуждали законопроект о строительстве МФК, группа людей напала на одного из депутатов. По словам прокурора, задержаны были четверо нападавших, а не пять. Позднее родственники задержанных и представители оппозиции попытались прорваться в здание СГБ.
В свою очередь в МВД Абхазии заверили, что туристам, находящимся в республике, ничего не угрожает.
Олигархи получат льготы.
Бывший министр экономики и кандидат в президенты Абхазии на выборах в 2020 году, оппозиционер Адгур Ардзинба прокомментировал ситуацию с протестами и блокировками дорог в республике.
«Наши соратники незаконно задержаны не из-за личных дел, а потому что отстаивают наши национальные интересы», — сказал он.
Ардзинба подчеркнул, что такие меры были вынужденными и ранее оппозиция никогда не поддерживала подобные акции, но в текущих условиях они стали необходимостью. Он также заявил, что оппозиция продолжит бороться не только за освобождение задержанных, но и против ратификации соглашения, которое, по его мнению, предоставит «олигархам безмерные льготы» и даст «зеленый свет на распродажу Абхазии».