Фестиваль «Пять вечеров» завершился высокотехнологичным концертом

Фестиваль Союза композиторов России «Пять вечеров» в Москве завершился мероприятием с эффектным названием «Гипнограмма» — концертом, в котором нашлось место электронике, бас-гитаре, мэппинг-проекциям и многому другому. «Известия» выделили самое интересное и попытались разглядеть, в каком направлении движется новейшая отечественная музыка.
Концерт был организован Союзом композиторов совместно с консерваторским Центром электроакустической музыки (ЦЭАМ) — передовой российской лабораторией в сфере соединения звука и высоких технологий.
Объединяющим фактором выступила электроника, обильно задействованная в каждом номере. Плюс видеоряд: изображение исполнителей, сознательно искаженное глитчем и задержкой, выводили на большой экран, формируя своего рода аватара для солиста на сцене.
Здесь можно было услышать бас-гитару, отражающую мозговую активность во время сна («Гипнограмма» Натальи Прокопенко), вокал, вступающий в диалог с собственным электронным двойником (опусы Дмитрия Ремезова, Вадима Генина, Алины Мухаметрахимовой), виолончель, превращенную в роботизированный арт-объект и в какой-то момент начинающую играть самостоятельно, без участия человека («Теория струн» Николая Попова — одна из вершин вечера, созданная, кстати, как раз благодаря «Нотам и квотам»).
Однако все высокотехнологичные ухищрения, использованные на концерте, были призваны лишний раз показать важность исполнителя-личности.
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