Фестиваль «Пять вечеров» завершился высокотехнологичным концертом

Здесь можно было услышать бас-гитару, отражающую мозговую активность во время сна («Гипнограмма» Натальи Прокопенко), вокал, вступающий в диалог с собственным электронным двойником (опусы Дмитрия Ремезова, Вадима Генина, Алины Мухаметрахимовой), виолончель, превращенную в роботизированный арт-объект и в какой-то момент начинающую играть самостоятельно, без участия человека («Теория струн» Николая Попова — одна из вершин вечера, созданная, кстати, как раз благодаря «Нотам и квотам»).