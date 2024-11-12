«Отпустила руки, убрала!»: 12-летняя школьница из Иркутской области попала в больницу после ссоры с одноклассником

«Отпустила руки, убрала!», — потребовал от лежащей на земле сверстницы 12-летний школьник, после чего пинает ее в лицо. Девочка пытается вырваться и защититься руками от ударов, но это еще больше злит подростка. Он крепко держит девчонку за волосы, садится на нее, а затем вновь пинает ее в лицо, в живот и по голове. Подбадривают пацана смех и одобрительные возгласы друзей. Снимая все на видео, они успевают отпускать колкие комментарии. После очередного удара школьница начинает выть от боли, и тут же компания опомнилась: «Харэ! Прекрати!».