«Отпустила руки, убрала!»: 12-летняя школьница из Иркутской области попала в больницу после ссоры с одноклассником

«Отпустила руки, убрала!», — потребовал от лежащей на земле сверстницы 12-летний школьник, после чего пинает ее в лицо. Девочка пытается вырваться и защититься руками от ударов, но это еще больше злит подростка. Он крепко держит девчонку за волосы, садится на нее, а затем вновь пинает ее в лицо, в живот и по голове. Подбадривают пацана смех и одобрительные возгласы друзей. Снимая все на видео, они успевают отпускать колкие комментарии. После очередного удара школьница начинает выть от боли, и тут же компания опомнилась: «Харэ! Прекрати!».
Как стало известно КП-Иркутск, нападение на девочку произошло в рабочем поселке Тайтурка Усольского района 6 ноября, когда та возвращалась домой с уроков. После избиения школьнице понадобилась помощь медиков. Родственники оценивают ее состояние как удовлетворительное. Тем временем снятый хулиганами ролик просочился в местные паблики и стал поводом для проверки.
— По данному факту следственным отделом по городу Усолью-Сибирскому СУ СК России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки, — отмечают в региональном Следкоме. — Следователями установлены участники и обстоятельства произошедшего, опрошены очевидцы конфликта.
Как выяснили правоохранители, нападение произошло из-за конфликта между одноклассниками. Всем героям скандального видео по 12 лет. С подростками работают инспекторы по делам несовершеннолетних.
Также ситуацией заинтересовались в прокуратуре Иркутской области:
— В ходе надзорных мероприятий прокуратура оценит исполнение законодательства о защите прав детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также ведомство поставило на контроль ход и результаты процессуальной проверки, оценит законность принятых следственным комитетом и полицией решений.