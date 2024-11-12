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Строительство мусороперерабатывающего завода в Минске завершат в 2025 году

Столичные власти отмечают, что завод позволить сортировать весь поступающий мусор и захоронение будет минимальным.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Строительство мусороперерабатывающего завода в столице завершится в следующем году, сообщил директор «Гордорстроя» Сергей Панев.

Возведение нового завода началось в середине апреля 2024-го, и сейчас готовность объекта составляет около 25−28%.

«Ведется сооружение каркаса здания завода, а также вспомогательных сооружений — котельной и складских помещений. Возводятся инженерные коммуникации в виде коллектора для сбора дождевых вод, канализационной станции и других», — сообщил Панев, его слова приводит агентство «Минск-Новости».

Директор предприятия подчеркнул, что проектная документация разработана на таком высоком уровне, что работы ведутся без дополнительных изменений и уточнений.

Всего на объекте работают более 200 человек. Работы ведутся вахтовым методом, в том числе в выходные дни. Вместе с тем параллельно осуществляется закупка и доставка необходимого для завода оборудования. Это мусоросортировочные комплексы: линии по переработке, дробилки, сеялки, конвейерные линии и другое оборудование.

Технология замкнутого цикла.

Генеральный директор «Минского городского жилищного хозяйства» Марина Толстик в свою очередь проинформировала, что ежегодно в белорусской столице образуется около 600−700 тысяч тонн коммунальных отходов. При этом мощность существующего мусороперерабатывающего завода позволяет сортировать только около 100 тысяч тонн.

«Поэтому было принято решение о строительстве нового завода, который позволит сортировать весь поступающий мусор. Захоронение в этом случае будет минимальным», — пояснила она.

Руководитель объединения также рассказала, что на новом заводе планируется наладить производство RDF-топлива из оставшихся после сортировки отходов. Она пояснила, что стоит задача создать замкнутый цикл, для этого будут использоваться технологии, которые позволяют перерабатывать отходы пластика в ПЭТ-флексу и гранулы, производить альтернативное топливо для цементных заводов страны.