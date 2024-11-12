Строительство мусороперерабатывающего завода в Минске завершат в 2025 году

Всего на объекте работают более 200 человек. Работы ведутся вахтовым методом, в том числе в выходные дни. Вместе с тем параллельно осуществляется закупка и доставка необходимого для завода оборудования. Это мусоросортировочные комплексы: линии по переработке, дробилки, сеялки, конвейерные линии и другое оборудование.